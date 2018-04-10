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04. 10. 2018

В 2022 году Беларусь примет Всемирную шахматную олимпиаду

В 2022 году Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду, сообщили в Министерстве спорта и туризма. Такое решение было принято сегодня на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации, которая проходит в Батуми (Грузия).

На организацию международного шахматного турнира также претендовали Корея и Тунис, но Беларусь их опередила. Отмечается, что белорусская заявка нашла поддержку у большинства участников ассамблеи.
 
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который защищал заявку на Генеральной ассамблее, пообещал, что Всемирная шахматная олимпиада-2022 пройдет на высоком уровне.
 
Следующая Всемирная шахматная олимпиада состоится в Ханты-Мансийске в 2020 году.

 

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