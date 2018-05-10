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05. 10. 2018

Задержан водитель белорусского микроавтобуса, попавшего в ДТП в Украине

Украинские полицейские задержали водителя микроавтобуса Mercedes Sprinter, который вчера утром попал в серьезное ДТП на трассе Одесса-Киев. Решается вопрос об объявлении его подозреваемым, сообщили в пятницу, 5 октября, в полиции Николаевской области Украины.

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Авария в Николаевской области с участием Mercedes Sprinter с белорусскими номерами и автокрана привела к госпитализации 7 человек, включая водителя микроавтобуса. Среди пострадавших были шестеро белорусов и житель Киева. Сегодня некоторых из них на реанимобилях забрали на родину гомельские медики.
 
Как следует из сообщения полиции Николаевской области Украины, водитель микроавтобуса задержан. В данный момент вопрос об объявлении его подозреваемым в совершении преступления. После этого суд выберет для него меру пресечения.

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