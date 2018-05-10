Посещая сегодня учебный полигон в Ивацевичском районе, Александр Лукашенко возмутился большим количеством отсрочек от службы в армии, что доказывает упущения в военной подготовке и в воспитании молодежи в целом. «Я несколько резок при высказываниях на эту тему. Потому что это меня как мужика, не только президента, слишком задевает», - заявил он.

Глава государства отметил, что в Беларуси около 80% из числа подлежащих призыву на срочную военную службу предоставляются отсрочки. Кто-то получает отсрочку от армии по семейным обстоятельствам, кто-то по учебе. «То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить, - продолжил он. - Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики».

Это приведет к тому, что в случае военного конфликта многие просто не будут знать, как пользоваться оружием. Александр Лукашенко пообещал, что в течение ближайшего полугодия будет рассмотрен вопрос, как сделать так, чтобы «научить мужика защитить хотя бы себя и семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать».

Также белорусский лидер отметил, что из-за единичных негативных фактов люди не хотят служить в армии и даже начинают ее бояться. Однако, по его мнению, этого бояться не надо, «хорошая у нас армия».