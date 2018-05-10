Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2018, пятница, 21:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
05. 10. 2018

Женщина с ребенком перевернулись на автомобиле в Оршанском районе

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Во второй половине дня 5 октября на трассе М8 граница России - Витебск – Гомель – граница Украины в Оршанском районе произошло ДТП: женщина-водитель «Тойоты» и ее семилетний сын вылетели в кювет и перевернулись. Об этом сегодня сообщили в ГАИ Витебской области.

смотрите также СК ищет свидетелей ДТП со смертельным исходом в Минском районе
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:25 возле населенного пункта Шатравино Оршанского района. Женщина вместе с 7-летним сыном на легковом автомобиле «Тойота» ехали в направлении Могилева. Водитель на мокрой дороге неправильно выбрала скорость, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
 

Женщина получила ушибы, а мальчик, который находился в детском автокресле, не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Это Интересно
Актуальное
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.