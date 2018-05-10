Женщина с ребенком перевернулись на автомобиле в Оршанском районе

Во второй половине дня 5 октября на трассе М8 граница России - Витебск – Гомель – граница Украины в Оршанском районе произошло ДТП: женщина-водитель «Тойоты» и ее семилетний сын вылетели в кювет и перевернулись. Об этом сегодня сообщили в ГАИ Витебской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:25 возле населенного пункта Шатравино Оршанского района. Женщина вместе с 7-летним сыном на легковом автомобиле «Тойота» ехали в направлении Могилева. Водитель на мокрой дороге неправильно выбрала скорость, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Женщина получила ушибы, а мальчик, который находился в детском автокресле, не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.