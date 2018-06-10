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06. 10. 2018

До конца сезона БАТЭ будет играть в майках с надписью "КАА всегда с нами"

До конца чемпионата Беларуси по футболу игроки борисовского БАТЭ будут играть в футболках с надписью «КАА всегда с нами». Она посвящена председателю правления клуба Анатолию Капскому, который скончался 22 сентября.

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В матче 23-го тура футболисты БАТЭ вышли на поле не только с траурными повязками, с которыми будут играть до конца сезона, но и в футболках, на которых с левой стороны было написано «КАА всегда с нами». Таким образом они решили почтить память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского.

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