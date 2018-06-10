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06. 10. 2018

Россельхознадзор: американские куриные окорочка следуют через Беларусь в РФ

Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок американских окорочков через территорию Беларуси в Россию. Руководитель ведомства Сергей Данкверт сообщил, что крупные партии продукции из США под видом транзита из Прибалтики в Казахстан идут через белорусскую границу, а затем попадают в Россию.

«Сейчас возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию», — заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет «Интерфакс-Запад».
 
По его словам, вполне очевидно, что сейчас пытаются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию. «Въезжают через белорусскую границу, так легче. Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть», - отметил он.
 
Поскольку поставки американской курятины запрещены в России с 2014 года, организаторы нелегальных схем пользуются тем, что транзит этой продукции по территории России в третьи страны разрешен. Ранее Россельхознадзор выявил факты продажи в некоторых областях РФ американских куриных окорочков, ввезенных из Казахстана с многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Как отмечается в сообщении службы, они крайне обеспокоены поступлением в Россию небезопасной продукции из США.

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