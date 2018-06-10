Россельхознадзор: американские куриные окорочка следуют через Беларусь в РФ

Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок американских окорочков через территорию Беларуси в Россию. Руководитель ведомства Сергей Данкверт сообщил, что крупные партии продукции из США под видом транзита из Прибалтики в Казахстан идут через белорусскую границу, а затем попадают в Россию.

«Сейчас возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию», — заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет «Интерфакс-Запад»

По его словам, вполне очевидно, что сейчас пытаются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию. «Въезжают через белорусскую границу, так легче. Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть», - отметил он.

Поскольку поставки американской курятины запрещены в России с 2014 года, организаторы нелегальных схем пользуются тем, что транзит этой продукции по территории России в третьи страны разрешен. Ранее Россельхознадзор выявил факты продажи в некоторых областях РФ американских куриных окорочков, ввезенных из Казахстана с многочисленными нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Как отмечается в сообщении службы, они крайне обеспокоены поступлением в Россию небезопасной продукции из США.