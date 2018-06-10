Поляк прорвался через границу в Беларусь и получил полгода колонии

Поляк, который в середине мая этого года пьяным на машине прорвался через польско-белорусскую границу, получил шесть месяцев колонии. Такое решение на днях вынес суд Свислочского района.

Гражданин Польши обвинялся в умышленном незаконном нарушении государственной границы на механическом транспортном средстве. 15 мая мужчина за рулем автомобиля Opel Zafira протаранил ворота на границе и въехал на территорию Беларуси. Однако он успел проехать лишь 500 метров, и его задержали пограничники.

Поляк находился в состоянии алкогольного опьянения, без документов и не смог объяснить, зачем он нарушил границу. Обвиняемый признал свою вину, и суд назначил ему полгода лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.