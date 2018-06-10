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06. 10. 2018

В Испании умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье

6 октября стало известно о смерти всемирно известной оперной певицы Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. В последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем, а в сентябре она попала в больницу в Барселоне.

Монсеррат Кабалье ушла из жизни минувшей ночью в барселонской клинике Сан-Пау, где находилась на лечении. По информации испанского издания El Pais, похороны пройдут 8 октября. Глава испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью оперной дивы.
 
Всего в репертуаре Монсеррат Кабалье было более 125 оперных партий. Она гастролировала с концертными программами по всему миру, работала с выдающимися оркестрами и дирижерами, сотрудничала Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Фредди Меркьюри и другими исполнителями. За свое творчество была удостоена многих международных наград и орденов.
 

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