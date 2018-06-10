На МКАД столкнулись фура и два легковых автомобиля

Вечером в пятницу, 5 октября, в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили сегодня в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 20:30 на внутреннем кольце МКАД напротив съезда на улицу Скорины. Водитель грузовика Scania перестраивался из средней полосы в крайнюю правую и не уступил дорогу Toyota. Произошло столкновение. От удара легковушку отбросило в двигавшийся рядом Volkswagen, а затем в ограждение.

По информации ГАИ, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.