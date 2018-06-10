С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» изменится схема движения транспорта

С 8 октября в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе могут возникнуть трудности с движением транспорта. Об этом предупредили в Гродненской региональной таможне.

С 8 по 12 октября в «Брузгах» изменится схема движения транспорта, который выезжает из Беларуси в Польшу, что связано с реконструкцией пункта пропуска. Все машины будут следовать на выезд по одной полосе движения.

Таможенники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и при необходимости выбирать другие пункты пропуска.