Двое брестчан перепродали в Россию неликвидное молоко почти на $100 тыс.

Двое жителей Бреста скупали у хозяйств неликвидное молоко, а затем перепродавали его в Россию за наличные деньги. За два года они заработали на этом не менее 185 тысяч рублей.

Во время мониторинга сельхозпредприятий сотрудники Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований обратили внимание на двух брестчан, которые в 2016 и 2017 годах активно скупали неликвидное молоко у хозяйств в Гродненской и Брестской областях. Далее они перепродавали его в России за наличный расчет.

Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, молоко доставлялось в Россию грузовым транспортом, а не молоковозами. В машине находилось несколько «кубышек» с молоком весом в 1 тонну, документы на вывоз молока отсутствовали. Всего за два года они заработали на перепродаже неликвидного молока не менее 185 тысяч рублей.

В отношении брестчан возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.