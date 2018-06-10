В сентябре белорусы резко сократили продажу валюты

В сентябре население Беларуси резко сократило продажу наличной валюты, которая в итоге оказалась минимальной с начала года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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По данным Нацбанка, в сентябре белорусы отнесли в банк 603,6 млн долларов и купили 514,9 млн долларов, что на 16,7 и 1,8% меньше, чем было в августе. В итоге чистая продажа наличной валюты составила 88,7 млн долларов.

Всего с начала года белорусы продали чистыми 1,493 млрд долларов, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 2,2 млрд долларов, а в 2016-м – 2,4 млрд. При этом наши соотечественники остаются чистыми продавцами валюты более 30 месяцев подряд. И, судя по всему, валюта у них не заканчивается. Эксперты полагают, что до конца этого года белорусы продолжат сдавать накопленные доллары и другую валюту.

Что касается субъектов хозяйствования – резидентов Беларуси, в январе-сентябре они реализовали валюты на 14,669 млрд долларов и приобрели 15,162 млрд. Нерезиденты Беларуси с начала года продали валюты на 434,2 млн долларов, а купили 78,7 млн.