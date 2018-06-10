Хэллоуин уже в Минске? Фотофакт

Читательница Telegraf.by Анна Васильчикова прислала в редакцию фотографию всадника с тыквенной головой, которого увидела в Минске.

Судя по всему, люди уже начинают готовиться к самому жуткому и одновременно веселому празднику, который пришел к нам с Запада, - Хэллоуину. Он отмечается в последний день октября. Вот такой необычный наездник был замечен в Минске: