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06. 10. 2018

Хэллоуин уже в Минске? Фотофакт

Читательница Telegraf.by Анна Васильчикова прислала в редакцию фотографию всадника с тыквенной головой, которого увидела в Минске.

Судя по всему, люди уже начинают готовиться к самому жуткому и одновременно веселому празднику, который пришел к нам с Запада, - Хэллоуину. Он отмечается в последний день октября. Вот такой необычный наездник был замечен в Минске: 
 

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