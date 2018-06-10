С 7 октября «Белнефтехим» снова повысит цены на бензин

С 7 октября концерн «Белнефтехим» снова повысит цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси. Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях вырастет на традиционную 1 копейку.

В сообщении на сайте «Белнефтехима отмечается, что цены на топливо вырастут с учетом продолжающегося роста цены на нефть, а также для компенсации увеличившихся затрат нефтеперерабатывающих заводов республики на покупку углеводородного сырья.

С завтрашнего дня стоимость одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 руб. 38 коп., АИ-95-К5-Евро – 1 руб. 46 коп., АИ-98-К5-Евро – 1 руб. 67 коп. Литр дизельного топлива будет стоить 1 руб.46 коп.