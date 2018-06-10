В Минске работники МЧС спасли ребенка, застрявшего в траволаторе

В торговом центре Galleria Minsk по проспекту Победителей 5-летний ребенок засунул пальцы в траволатор и застрял. Чтобы его освободить, пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошел сегодня около часа дня. Мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня траволатора, который ведет с первого этажа торгового центра на цокольный этаж. После этого ребенок не смог достать руку, поэтому очевидцы позвонили в МЧС.

Прибывшие спасатели с помощью специнструмента освободили малыша. Его увезли в больницу с подозрением на перелом пальцев.