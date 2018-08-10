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08. 10. 2018

Массовая драка возле кафе в Минске: в ход пошли бита и бензопила

В минувшую субботу, шестого октября, возле кафе «Маяк» по улице Маяковского в Минске произошла драка с участием пятерых жителей микрорайона Серебрянка. Накал страстей был настолько сильным, что кто-то вооружился битой, а кто-то завел бензопилу.

Подробности инцидента сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. По ее словам, двое парней 1985 и 1987 года рождения повздорили в кафе «Маяк» с тремя парнями помладше - 1992 года рождения. Молодые люди вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.
 
На улице парни сделали несколько звонков, чтобы собрать «группу поддержки». Вскоре к заведению приехал брат одного из мужчин, а за ним подоспел отец парня из другой компании, который привез с собой биту. Ей он нанес удар 41-летнему мужчине. Пострадавший взял бензопилу из своего автомобиля и завел ее, чтобы отпугнуть оппонентов.
 
В милиции уточнили, что мужчина с бензопилой никого не травмировал. Все участники конфликта уже установлены, их действиям дается правовая оценка.

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