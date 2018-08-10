Беларусь назвали лучшей страной для агротуризма в конкурсе National Geographic

Беларусь получила звание лучшей страны мира в агротуризме по версии журнала National Geographic Traveler (Россия), а белорус Леонид Пашковский, который придумал проект «Хочу домой» о путешествиях в самые опасные места планеты, назван лучшим тревел-блогером.

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В номинации «Агротуризм» победила Беларусь – за нее проголосовало 50% читателей журнала. Республика опередила Бразилию, Италию, Китай и США. «Сельский туризм - один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Сегодня здесь находятся более 2 тысяч агроусадеб», - говорят авторы рейтинга.

Также читатели National Geographic Traveler выбрали лучшего тревел-блогера. Им стал белорус Леонид Пашковский, автор блога «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете». Он с большим отрывом обошел ближайших конкурентов, набрав 47% голосов.

В ходе голосования были определены лучшие туристические направления. Например, по мнению читателей журнала, Турция является лучшим местом для семейного отдыха, Непал – лучшая страна для приключений, лучший горнолыжный курорт находится в Швейцарии, за оздоровлением следует ехать в Израиль, а гастрономический туризм лучшего всего развит в Узбекистане.