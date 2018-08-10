По факту драки с битой и бензопилой в Минске возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки возле кафе «Маяк» в Минске, которая произошла 6 октября, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство). Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает Телеграф.

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Как отметила представитель СК, в результате конфликта двух компаний (одна праздновала в кафе мальчишник) с различными травмами госпитализированы два брата. У одного мужчины был сломан нос и пострадали другие части тела, у другого медики выявили переломы лицевых костей. «Степень тяжести телесных повреждений устанавливается», - сообщила Юлия Гончарова.

Следователи возбудили уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. Все участники конфликта уже допрошены, кроме одного – он отбывает административное наказание. Подозреваемым по делу проходит мужчина, который прибыл по звонку своего сына (он был в компании, отмечавшей мальчишник) и привез с собой биту. Ею он нанес удары братьям.

Чтобы прекратить драку, мужчина из второй компании достал из багажника машины бензопилу и завел ее, хотя это не решило проблему. Пила производила громкий звук, но цепь не была надета или спала – сейчас это выясняют правоохранители.