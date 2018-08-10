Один белорус погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в России

Сегодня утром в Ленинградской области России белорусы на микроавтобусе Mercedes Sprinter попали в ДТП, сообщают российские информагентства со ссылкой на региональное управление ГИБДД. Машина врезалась в ограждение и перевернулась, в результате чего 23-летний белорус погиб на месте, еще шестеро получили травмы, в том числе тяжелые.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в восьмом часу утра 8 октября на подъезде к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, неподалеку от населенного пункта Косколово. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter с белорусскими номерами врезался в ограждение и опрокинулся.

Шестеро человек серьезно пострадали, 23-летний парень погиб. У двух пострадавших диагностировали тяжелые травмы.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда – водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Всего в микроавтобусе находилось девять человек в возрасте от 20 до 45 лет. Все – граждане Беларуси.