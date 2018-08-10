Лента RSS
Подписаться на ленту
08 октября 2018, понедельник, 17:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
08. 10. 2018

В ноябре «Белавиа» запустит чартерные рейсы из Минска в Дубай

В ноябре авиакомпания «Белавиа» запустит чартерные рейсы из Минска в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и обратно. Об этом сообщается в аккаунте компании в Facebook.

В следующем месяце Минск и Дубай свяжет прямой авиарейс. С 6 ноября по маршруту Минск - Дубай - Минск каждую среду будут летать чартерные рейсы. Для этого задействуют самолеты «Боинг 737-800», рассчитанные на 189 пассажиров.
 
Из Минска самолет будет вылетать примерно в 9 часов утра, время в пути составит пять с половиной часов.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.