В ноябре «Белавиа» запустит чартерные рейсы из Минска в Дубай

В ноябре авиакомпания «Белавиа» запустит чартерные рейсы из Минска в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и обратно. Об этом сообщается в аккаунте компании в Facebook.

В следующем месяце Минск и Дубай свяжет прямой авиарейс. С 6 ноября по маршруту Минск - Дубай - Минск каждую среду будут летать чартерные рейсы. Для этого задействуют самолеты «Боинг 737-800», рассчитанные на 189 пассажиров.

Из Минска самолет будет вылетать примерно в 9 часов утра, время в пути составит пять с половиной часов.