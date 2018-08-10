Минтруда: с начала года на производстве погибло 107 человек

Во время онлайн-конференции на сайте Министерстве труда и социальной защиты чиновники привели статистику происшествий на производствах и количество выявленных нарушений законодательства о труде и об охране труда в этом году, а также рассказали, какие отрасли и профессии являются наиболее травмоопасными.

По данным Департамента государственной инспекции труда, с января по август 2018 года в Беларуси на производстве погибло 107 работников, сообщил заместитель министра труда Игорь Старовойтов. 16 из них находились в состоянии алкогольного опьянения в момент получения травмы.

По каждому такому случаю проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего. Виновные лица привлекаются к административной или уголовной ответственности. Игорь Старовойтов отметил, что бывает, что наниматель замалчивает факт травмирование работников на производстве, но благодаря взаимодействию с органами прокуратуры, СК, здравоохранения и других утаить информацию о таких инцидентах почти невозможно.

С начала года сотрудники Департамента государственной инспекции труда провели 58 внеплановых проверок, по итогам которых было предписано устранить 124 нарушения законодательства о труде и об охране труда, приостановлена работа 12 единиц станков, машин и другого производственного оборудования. По заявлениям проверяемых субъектов проведено 972 обследования, во время которых инспекторы обнаружили более 17,6 тыс. нарушений, предложили остановить работу в 35 цехах и приостановить работу 585 единиц производственного оборудования. Также с начала года прошло 842 мониторинга, которые проводились с согласия субъектов хозяйствования. Во время них инспекторы установили более 16 тыс. нарушений.

«Всего за нарушения законодательства о труде и об охране труда привлечено к административной ответственности в виде штрафа 1868 уполномоченных должностных лиц на сумму 242,1 тыс. рублей и 962 нанимателя на сумму 236,4 тыс. рублей», - заключил замминистра.

В свою очередь начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда Иван Карчевский рассказал, какие профессии являются самыми травмоопасными. По его словам, уже несколько лет профессия водителя автомобиля является наиболее подверженной риску травмирования. Средний возраст потерпевших составляет 45-49 лет.

«Большинство потерпевших на производстве с тяжелыми последствиями были работниками организаций коммунальной формы собственности, - продолжил он. - В январе-августе году средний возраст получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями составил 44 года».

Кроме водителей, риску травмирования подвержены трактористы-машинисты сельскохозяйственных машин, электромонтеры, вальщики леса, животноводы, подсобные рабочие, сторожа.

С начала года самое большое число потерпевших с тяжелыми последствиями в результате несчастных случаев на производстве было в организациях промышленности (27%), строительства (19%), сельского и лесного хозяйства, охоты (17%).