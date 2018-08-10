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08. 10. 2018

Дипломаты следят за ситуацией с пострадавшими в ДТП в России белорусами

Фото: Кингисепп Сегодня

8.10.2018 года стало известно, что посольство Беларуси в России и Министерство иностранных дел выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Ленинградской области, в котором один белорус погиб и шестеро получили ранения.

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О том, что Министерство иностранных дел и белорусское посольство выясняют подробности ДТП с участием белорусского микроавтобуса Mercedes Sprinter, сообщил официальный представитель МИД Анатолий Глаз, передает БелаПАН. Авария произошла сегодня утром на трассе А-180 возле деревни Косколово Кингисеппского района. Микроавтобус наехал на силовое ограждение и перевернулся.
 
23-летний пассажир Mercedes погиб на месте. Шестеро человек получили ранения, у двух диагностировали травмы тяжелой степени.

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