Дипломаты следят за ситуацией с пострадавшими в ДТП в России белорусами

8.10.2018 года стало известно, что посольство Беларуси в России и Министерство иностранных дел выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Ленинградской области, в котором один белорус погиб и шестеро получили ранения.

смотрите также Один белорус погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в России О том, что Министерство иностранных дел и белорусское посольство выясняют подробности ДТП с участием белорусского микроавтобуса Mercedes Sprinter, сообщил официальный представитель МИД Анатолий Глаз, передает БелаПАН . Авария произошла сегодня утром на трассе А-180 возле деревни Косколово Кингисеппского района. Микроавтобус наехал на силовое ограждение и перевернулся. 23-летний пассажир Mercedes погиб на месте. Шестеро человек получили ранения, у двух диагностировали травмы тяжелой степени. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby