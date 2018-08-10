По воле Китая. Почему исчез президент Интерпола

Президент Интерпола Мэн Хунвэй исчез 25 сентября по пути из Франции, где проживает со своей семьей, в Китай. На родине в Китае он также занимал пост замминистра внутренних дел.

О его пропаже сообщила жена. 7 октября китайские власти заявили об аресте Мэн Хунвэя. Позже на сайте Интерпола появилось сообщение, что он подал в отставку.

Президент Интерпола стал первым международным чиновником, без суда "исчезнувшим" по воле властей Китая. Подобная практика существует в КНР десятилетиями.

Исчезновение президента Интерпола

Президент Интерпола - должность в целом церемониальная. Он председательствует на встречах генеральной ассамблеи и исполнительного комитета организации, следит за тем, чтобы ее деятельность протекала в соответствии с решениями этих двух органов и "поддерживает прямой и постоянный контакт" с генсеком Интерпола, который является его реальным главой.

В 2016 году Мэн Хунвэй стал первым гражданином Китая, избранным на пост президента Интерпола. При этом он сохранил свой пост заместителя министра общественной безопасности КНР, которую занял еще в 2004 году.

У него более 40 лет опыта в уголовном и пограничном праве, а также в охране правопорядка, в том числе - в борьбе с наркоторговлей и терроризмом.

После его избрания главой Интерпола правозащитные группы выражали беспокойство, не станет ли после этого назначения проще преследовать политических диссидентов, бежавших из Китая.

После избрания в Международную организацию уголовной полиции Мэн перевез свою семью в Лион, где находится штаб-квартира Интерпола, а сам продолжал регулярно посещать Китай.

25 сентября во время очередной поездки в КНР он написал своей жене Грейс Мэн в WhatsApp "Жди моего звонка", а через четыре минуты прислал картинку с изображением ножа. С того времени он на связь не выходил.

Тогда она обратилась в полицию Франции. 5 октября началось расследование исчезновения Мэн Хунвэя. Интерпол официально запросил у Китая информацию о его статусе.

"Мы всегда связаны сердцами. Он бы одобрил то, что я делаю сейчас. Это вопрос справедливости и правосудия. Это вопрос, который должно рассматривать международное сообщество. Этот вопрос должны рассматривать жители моей родины", - сказала супруга Мэн.

Как узнала газета South China Morning Post, его забрали на допрос сразу после прибытия в Китай.

7 октября власти Китая подтвердили информацию об аресте Мэн Хунвэя, заявив, что его подозревают в "получении взяток и других преступлениях".

"Расследование против него подтверждает, что все равны перед законом, и любой, кто его нарушает, должен быть наказан", - говорилось в заявлении министерства общественной безопасности Китая.

В тот же день штаб-квартира Интерпола в Лионе получила прошение о немедленной отставке Мэн Хунвэя, хотя его полномочия должны были истечь только в 2020 году.

Борьба за влияние

South China Morning Post связала арест Мэн Хунвэя с уголовным делом бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, под руководством которого Мэн Хунвэй работал в 2004-2007 годах. Министерство общественной безопасности косвенно подтвердило эту версию.

Как сообщает Associated Press, 8 октября ведомство сообщило, что, кроме взяток, Мэн Хунвэя подозревают в "политических промахах", и отметило необходимость "противостоять коррупции и решительно ликвидировать пагубное влияние Чжоу Юнкана".

По информации источников газеты Le Parisien, экс-главу Интерпола подозревают в содействии в получении контрактов одной из компаний в сфере кибербезопасности.

Французская Le Monde сообщала, что задержание Хунвэя может быть связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. В марте в Китае приняли закон о создании Национальной наблюдательной комиссии для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц.

Комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

Практика исчезновений в Китае

Французская газета Le Monde отметила, что в Китае нередко тайком задерживают высокопоставленных представителей национальной диаспоры, живущих за границей.

Среди неожиданно пропадавших в этой стране - государственные чиновники, миллиардеры и даже знаменитости.

На этой неделе самая известная в Китае актриса Фань Бинбин, пропавшая в июле, вновь появилась с публичными извинениями и заплатила штраф в 883 миллиона юаней (129 миллионов долларов) за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения.

До сих пор неизвестна судьба таинственно исчезнувшего Е Цзяньмина, главы многопрофильного конгломерата CEFC. В начале февраля этого года он пропал из публичного поля, и лишь 19 марта стало известно, что он задержан властями КНР "по подозрению в нарушении закона".

В июне сообщалось, что китайские власти в рамках антикоррупционной кампании Небесная сеть задержали и вернули на родину более четырех тысяч беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, указывалось в заявлении центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

Также отмечалось, что Пекину удалось вернуть около десять миллиардов юаней (приблизительно 1,58 миллиарда долларов) незаконно вывезенных из страны.

В документе сообщалось, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4141 преступник. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы "красные уведомления" Интерпола.

Любое государство-член может запросить Интерпол опубликовать "красную карточку" о розыске того или иного человека национальными властями по обвинению, выписанному национальными судебными органами.

Китай активно пользуется этим инструментом и издает "красные карточки" для розыска диссидентов и коррупционеров, которые покинули страну.

К примеру, Китай запросил таким образом выдачу бизнесмена и оппозиционера Го Вэньгуя, проживающего в США, исполнительного директора Всемирного Уйгурского конгресса Долкуна Ису, проживающего в Германии (в феврале 2018 года власти Германии признали дело политически мотивированным и сняли карточку), и многих других.

Наиболее полно система "исчезновений" проявляет себя в Синцзяно-Уйгурском автономном районе Китая, где, по сообщениям международных правозащитных организаций и экспертов ООН, задержано без предъявления официальных обвинений от одного до трех миллионов человек.

Источник: korrespondent.net