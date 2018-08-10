В Литве определились, как будут блокировать электроэнергию с БелАЭС

8 октября стало известно, что министерство энергетики Литвы разработало поправки в правила о торговле электроэнергией, запрещающие покупать ее с «небезопасных АЭС». Таким образом в соседнем государстве собираются блокировать электроэнергию с Белорусской атомной электростанции.

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Чтобы не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС, в Литве намерены изменить правила торговли, экспорта и импорта электроэнергии. Минэнерго подготовило соответствующие поправки, которые планируется утвердить уже на следующей неделе. Основанием для такого решения стало то, что в Литве считают будущую Белорусскую АЭС небезопасным сооружением, которое «несет угрозу национальной безопасности, окружающей среде и здоровью людей».

Как отмечается в сообщении ведомства, после начала технологических испытаний БелАЭС пропускная способность соединительных линий между Литвой и Беларусью будет составлять 0 мегаватт. Через ЛЭП с Калининградской областью в Литву можно будет поставить лишь тот объем электроэнергии, который обычно производится в регионе, но не расходуется.

В результате электроэнергия, произведенная на «небезопасных АЭС», не сможет попасть на литовский рынок, полагают в Минэнерго.