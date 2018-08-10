В Беларуси хотят запретить продажу секонд-хенда в интернете

8 октября стало известно, что министерство антимонопольного регулирования и торговли по просьбе «Беллегпрома» намерено запретить продавать подержанную одежду и обувь в интернете. Планируемый запрет касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и не затронет интересы физлиц, которые по-прежнему смогут избавляться от бывших в употреблении вещей через интернет.

На официальном сайте МАРТ сообщается, что уже подготовлены поправки в Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Планируется запретить в Беларуси осуществлять розничную продажу секонд-хенда через интернет, в том числе путем торговли по образцам. Если новшество будет одобрено, ИП и юрлица не смогут вести продавать подержанные вещи онлайн.

Отмечается, что введение запрета на торговлю бывшей в употреблении одеждой и обувью через интернет инициировал концерн «Беллегпром», чтобы население страны было обеспечено только качественными и безопасными товарами легкой промышленности. Пока проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение. С ним можно ознакомиться на сайте МАРТ.