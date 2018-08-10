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08. 10. 2018

Вместо спорткомплекса «Динамо» могут построить медиацентр для телеканалов

Вместо спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана в Минске могут построить медиацентр для государственных телеканалов.

Спортивный комплекс на 10 тыс. квадратных метров работает с 1978 года и включает в себя множество помещений: большой легкоатлетический манеж, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, открытые теннисные корты, велобазу, гребную базу и центр спортивной медицины. В нем проводятся различные соревнования, спортивно-оздоровительные мероприятия, а также тренировки учащихся детско-юношеских школ олимпийского резерва и спортсменов различных ведомств.
 
 
Недавно был объявлен конкурс на лучшую архитектурную концепцию медиацентра для телеканалов. На прилагаемом к конкурсу фото указаны границы будущего здания – в пределах проспекта Машерова, улицы Даумана и реки Свислочь. Однако для возведения медиацентра придется снести спорткомплекс «Динамо», пишет TUT.by.
 
Как сообщает издание, директор спортивного сооружения Петр Шляжко не знает о возможном сносе.

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