На железной дороге под Минском двух парней убило током

Ночью в минувшую субботу, 6 октября, возле железнодорожной станции «Помыслище» в Минском районе произошел несчастный случай: двое парней перелезали через вагон товарняка и получили удар током. Один от полученных травм скончался сразу же, а второй умер, когда его везли в больницу.

Как сообщили сегодня в УВД Минского облисполкома, двое парней и две девушки находились вблизи станции «Помыслище» в агрогородке Щомыслица. Молодые люди ненадолго отлучились, а вскоре девушки услышали шум, будто человек падает с высоты.

Впоследствии выяснилось, что парни зачем-то решили перелезть через вагон грузового поезда и были травмированы током. 18-летний житель Брестского района умер на месте происшествия, а его приятель-одногодок – в машине скорой помощи.

По факту гибели двух парней на железной дороге проводится проверка.