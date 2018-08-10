Второй белорус умер после ДТП в Ленинградской области

По последней информации, в больнице скончался второй белорус, пострадавший сегодня утром в ДТП в Ленинградской области. Один пассажир микроавтобуса Mercedes Sprinter умер на месте, второй скончался в больнице.

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Количество жертв серьезной аварии под Санкт-Петербургом увеличилось до двух человек. Остальным пострадавшим, которые получили травмы разной степени тяжести, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. С ними работает психолог.

В ДТП пострадали рабочие, приехавшие на заработки из Беларуси в Россию. 31-летний водитель не удержал микроавтобус на скользкой дороге (сегодня утром там был гололед), в результате чего неуправляемая машина врезалась в отбойник, а затем перевернулась. В ней находилось девять человек в возрасте от 20 до 45 лет.