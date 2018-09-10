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09. 10. 2018

Появилось видео, как Кокорин и Мамаев избивают белоруса на улице

Александр Кокорин и Павел Мамаев

В интернете появилось видео, как российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев жестоко избивают белоруса Виталия Соловьева на улице, который сделал им замечанием. По информации российских СМИ, пострадавшего с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями госпитализировали в реанимацию.

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Утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев напали в одном из московских кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а за два часа до этого жертвой нетрезвых футболистов стал простой прохожий, который посмел сделать им замечание, когда они непонятно зачем пинали машины на стоянке. Им был 33-летний белорус Виктор Соловьев, который работает водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Кокорин, Мамаев и их друзья повалили мужчину на землю и отпинали ногами, разбив ему голову.
 
В отношении нападающего питерского «Зенита» и полузащитника «Краснодара» возбудили уголовные дела.
 

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