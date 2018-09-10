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09. 10. 2018

В Беларуси хотят запретить юрлицам продавать автомобили за наличные

В Беларуси хотят запретить юридическим лицам продавать транспортные средства за наличные деньги и обязать их осуществлять только безналичный расчет с покупателями. Для этого был подготовлен соответствующий документ, который должен внести изменения в указ «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств».

Проект указа по внесению изменений в указ №504 от 15.10.2007 года вынесен на общественное обсуждение; он размещен на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли. Согласно ему, в Беларуси будет изменен способ оплаты сделок с автомобилями в случае приобретения их у юридических лиц.
 
Предлагается оставить в автохаусах только безналичную форму оплаты за отчуждаемые транспортные средства. В МАРТ отметили, что данная мера позволит обеспечить прозрачность расчетов и защитить права обеих сторон, предотвратит факты сбыта машин с криминальным прошлым, а также поможет предотвратить споры о праве собственности между гражданами, каждый из которых считает себя добросовестным покупателем.

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