СК выясняет, как умер младенец, которого нашли в мусорке в Гродно

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого нашли минувшей ночью возле мусорного контейнера на улице Гая в Гродно. По факту обнаружения тела младенца проводится проверка, сообщили в УСК по Гродненской области.

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По данным следствия, местная жительница обнаружила тело мертвого малыша в мусорном контейнере возле дома по улице Гая в ночь на 9 октября. Около двух часов ночи она позвонила в милицию и сообщила о страшной находке.

На место происшествия прибыли сразу две следственно-оперативные группы. Их работой руководил начальник областного управления Следственного комитета Олег Шандарович. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили местных жителей, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. По итогам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.