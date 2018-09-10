Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 17:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
09. 10. 2018

СК выясняет, как умер младенец, которого нашли в мусорке в Гродно

Следователь Следственного комитета Беларуси Источник фото: СК РБ

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти новорожденного, тело которого нашли минувшей ночью возле мусорного контейнера на улице Гая в Гродно. По факту обнаружения тела младенца проводится проверка, сообщили в УСК по Гродненской области.

смотрите также В Гродно в мусорном баке нашли тело новорожденного
По данным следствия, местная жительница обнаружила тело мертвого малыша в мусорном контейнере возле дома по улице Гая в ночь на 9 октября. Около двух часов ночи она позвонила в милицию и сообщила о страшной находке.
 
На место происшествия прибыли сразу две следственно-оперативные группы. Их работой руководил начальник областного управления Следственного комитета Олег Шандарович. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили местных жителей, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. По итогам исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это Интересно
Актуальное
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.