Лукашенко назвал одну из самых серьезных угроз нынешнего времени

Одним из самых опасных вызовов для человечества является использование экстремистами информационных технологий, заявил Александр Лукашенко в приветствии участникам международной конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху». Обращение главы государства на открытии форума зачитал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

По словам Александра Лукашенко, информационные технологии и средства коммуникации, которые могут использовать экстремисты для своих преступных целей, являются одной из самых серьезных угроз нынешнего времени. Они могут подорвать устойчивое развитие всего человечества.

Белоруссий лидер отметил, чтобы противодействовать угрозе, нужно скоординировать действия на национальном, региональном и глобальном уровнях. «Конструктивный и заинтересованный обмен мнениями позволит выработать общие подходы и приблизить нас к эффективным решениям проблем терроризма», - сказано в приветствии.