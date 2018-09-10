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09. 10. 2018

В Минске пьяный водитель Kia въехал в остановку

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске пьяный водитель легкового автомобиля Kia протаранил общественного остановку, сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло вчера вечером на улице Лобанка в микрорайоне Сухарево. Около 22:20 40-летний водитель Kia двигался по стоянке возле торгового центра «Максимус», резко газанул и наехал на бордюрный камень, а затем – в остановочный пункт. К счастью, в тот момент людей на остановке не было, поэтому обошлось без пострадавших. 
 
Оказалось, что водитель был пьян. На медосвидетельствовании у него выявили 2,37 промилле алкоголя в крови. Прибывшие на место происшествия инспекторы составили на мужчину два административных протокола. В ГАИ отметили, что это его первые правонарушения за 9-летний стаж вождения.

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