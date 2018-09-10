В декабре на БелАЭС привезут ядерное топливо для энергоблока №1

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции готовится к завозу ядерного топлива. Оно должно прибыть в Островец в декабре этого года, сообщил сегодня заместитель главного инженера электростанции Виталий Малишевский.

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По словам Малишевского, атомная электростанция возводится в соответствии с утвержденным графиком. До конца года на энергоблоке №1 должны пройти гидроиспытания и предварительная обкатка. Также его нужно подготовить к завозу ядерного топлива, что произойдет в декабре.

При этом на БелАЭС решают, как будут поступать с отработанным ядерным топливом. «Пока рассматривается несколько возможных вариантов. После того как мы точно определимся с приемлемым вариантом, он будет представлен на суд общественности», - сообщила в свою очередь заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец.