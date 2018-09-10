Ночью 12 октября могут не работать карточки Беларусбанка

В ночь на 12 октября в Беларуси могут не работать карточки Беларусбанка, о чем сообщается на сайте банка.

В Беларусбанке предупреждают своих клиентов, что 12 октября с трех часов ночи до семи утра могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей карточек. Это связано с проведением технологических работ Банковским процессинговым центром, к которому подключен банк.

В этот промежуток времени могут не работать карточки в банкоматах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, сети организаций торговли и сервиса.