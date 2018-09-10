Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 19:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
09. 10. 2018

Ночью 12 октября могут не работать карточки Беларусбанка

В ночь на 12 октября в Беларуси могут не работать карточки Беларусбанка, о чем сообщается на сайте банка.

В Беларусбанке предупреждают своих клиентов, что 12 октября с трех часов ночи до семи утра могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей карточек. Это связано с проведением технологических работ Банковским процессинговым центром, к которому подключен банк.
 
В этот промежуток времени могут не работать карточки в банкоматах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, сети организаций торговли и сервиса.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.