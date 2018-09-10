Срок отключения горячей воды в Минске могут сократить через 2-3 года

Через два-три года в Минске могут скорректировать срок отключения горячей воды, который сегодня составляет до 14 дней. Об этом в эфире СТВ сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

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Специалист отметил, что они стремятся уменьшить период отключения горячего водоснабжения в Минске, для чего в последние годы большое внимание уделяется перекладке сетей. Он предположил, что со временем удастся сделать 10 дней вместо 14.

«Если мы сохраним такую динамику замены сетей (120 километров ежегодно), то через два-три года, наверное, будем уменьшать срок отключения. В новых районах так и происходит», - сообщил Дмитрий Плашков.

Однако полностью отказаться от отключения горячей воды невозможно, так как системы теплоснабжения нужно подготавливать к зимнему периоду. Для этого нужно провести не только испытания сети, но также заменить запорную, регулирующую арматуру, приборы учета, в том числе на теплоисточниках.

Ранее директор УП «Минсккоммунтеплосеть» Владимир Александров объяснил , почему в Минске летом традиционно на две недели отключают горячую воду, а в Западной Европе и США этого не делают, и заявил, что в столице перестанут этим заниматься через 7-10 лет.