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09. 10. 2018

В Минске самосвал оборвал троллейбусную линию: движение уже восстановили

Источник фото: ГАИ Минска

Сегодня во второй половине дня на улице Пономаренко в Минске произошел инцидент, в результате которого движение троллейбусов на этом участке дороги было остановлено на несколько часов. Виноватым оказался водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и оборвал контактную линию.

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Происшествие случилось около двух часов дня на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко. Водитель самосвала забыл опустить кузов и оборвал контактные сети, которые в свою очередь повредили четырех транспортных средства и два светофора.
 
Из-за повреждения контактной сети троллейбусы перестали ходить на данном участке дороги в обоих направлениях. Это коснулось троллейбусов маршрутов №7,8,9,38,57 и 66. Их движение было возобновлено лишь спустя три часа. 
 
ГАИ проводит проверку по факту этого ДТП.

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