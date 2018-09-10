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09. 10. 2018

ФПБ советует повышать цены на продукты с оглядкой на доходы населения

За год в Беларуси цены на говядину и свинину выросли на 13 и 14% соответственно, а овощи подорожали более чем на треть. Причины увеличения цен и меры, которые следует предпринять для сдерживания дальнейшего подорожания продукции, обсудили в Федерации профсоюзов Беларуси, которая следит за ценами на социально-значимые товары и услуги с 2017 года.

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На круглом столе в ФПБ, который прошел в рамках «народного расследования» роста цен на мясную продукцию, привели результаты мониторинга. В январе-сентябре ситуация по стоимости продуктов оставалась довольно стабильной: повышение соответствовало уровню инфляции, но некоторые товарные позиции заметно подорожали.
 
«С начала года цены на свинину выросли на 8,6%, мясо птицы – на 15,4%. А по сравнению с данными прошлого сентября показатели по этой товарной группе еще выше: рост на говядину составил 14%, на свинину – 13%. По сравнению с сентябрем минувшего года также значительно подорожали традиционные для белорусов овощи (свекла, морковь, капуста) – на 33,5%, а также пшенная крупа – более чем на 41%», - сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.
 
Участники круглого стола привели ряд причин, которые приводят к удорожанию мясной продукции. Это рост стоимости кормов (в этом году урожай зерновых в Беларуси ниже прошлогоднего), расходы на которые составляют до 70% себестоимости мяса. Среди других причин: увеличение издержек производителей и переработчиков по другим статьям расходов – затраты на энергоресурсы, топливо, зарплату. 
 
Также было отмечено, что  сегодня все участники производственной цепочки – от производителя до продавца – принимают меры по сохранению ценовой стабильности на рынке. Так, переработчики снижают издержки за счет использования более доступных по цене составляющих готовой продукции. Торговые сети применяют надбавки в районе 10%, понимая, что при резком повышении стоимости спрос на продукцию упадет. При этом уже сегодня представители некоторых торговых сетей замечают тенденцию, что покупатели все чаще выбирают более дешевую мясную продукцию.
 
В Федерации профсоюзов Беларуси заявили, что несмотря на объективные причины, повышение цен должно быть соразмерно росту доходов населения.
 
Напомним, летом министерство антимонопольного регулирования и торговли начало проводить расследование по поводу существенного подорожания мяса птицы, поскольку посчитали, что для этого не было оснований. Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса. 

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