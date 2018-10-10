В Минске около 60 мужчин находятся в декретном отпуске, сообщила 10 октября председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович.

По словам Жанны Романович, декретный отпуск берут не только папы, но и дедушки. «В Минске на данный момент около 60 мужчин оформили декретный отпуск», - отметила она, передает БелТА

Что касается матерей, они находятся в декрете не три года, а меньше, о чем свидетельствует востребованность ясельных групп в детских садах. На сегодняшний день их даже не хватает.

Ежемесячно в Минске выплачивается около 15 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Более 2 тысяч пособий получают в семьях, воспитывающих ребенка в возрасте старше трех лет, около 3,8 тыс. пособий выплачиваются на ребенка-инвалида, 225 – на детей, инфицированных ВИЧ.