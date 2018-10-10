Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2018, среда, 15:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,46
10. 10. 2018

В Минске около 60 мужчин находятся в декретном отпуске

В Минске около 60 мужчин находятся в декретном отпуске, сообщила 10 октября председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович.

По словам Жанны Романович, декретный отпуск берут не только папы, но и дедушки. «В Минске на данный момент около 60 мужчин оформили декретный отпуск», - отметила она, передает БелТА.
 
Что касается матерей, они находятся в декрете не три года, а меньше, о чем свидетельствует востребованность ясельных групп в детских садах. На сегодняшний день их даже не хватает.
 
Ежемесячно в Минске выплачивается около 15 тысяч пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Более 2 тысяч пособий получают в семьях, воспитывающих ребенка в возрасте старше трех лет, около 3,8 тыс. пособий выплачиваются на ребенка-инвалида, 225 – на детей, инфицированных ВИЧ.

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.