Белорусы смогут бесплатно отправить открытку ко Дню матери

РУП «Белпочта» предлагает гражданам принять завтра участие в праздничной акции, организованной ко Дню матери. В некоторых почтовых отделениях будут вручать поздравительные открытки, чтобы люди смогли подписать их и бесплатно отправить своим родным и близким.

здесь. Всем желающим выдадут красочные почтовые открытки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить своим родным и близким. Акция «Поздравим маму вместе!» пройдет в отделениях «Белпочты» по всей стране. Со списком адресов можно ознакомиться. Всем желающим выдадут красочные почтовые открытки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить своим родным и близким.

«Этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту», - отметили в «Белпочте».