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10. 10. 2018

Белорусы смогут бесплатно отправить открытку ко Дню матери

РУП «Белпочта» предлагает гражданам принять завтра участие в праздничной акции, организованной ко Дню матери. В некоторых почтовых отделениях будут вручать поздравительные открытки, чтобы люди смогли подписать их и бесплатно отправить своим родным и близким.

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Акция «Поздравим маму вместе!» пройдет в отделениях «Белпочты» по всей стране. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Всем желающим выдадут красочные почтовые открытки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить своим родным и близким.
 
«Этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту», - отметили в «Белпочте».

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