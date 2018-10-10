На «Дожинках» в Пуховичском районе запускали салют - пострадал ребенок

В минувшие выходные во время празднования «Дожинок» в агрогородке Голоцк Пуховичского района запустили фейерверк. Однако что-то пошло не так, и трехлетний мальчик, который находился на празднике, получил серьезную травму глаза. Родители малыша написали заявление в милицию, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, инцидент произошел 6 октября в агрогородке Голоцк, где праздновали «Дожинки». Из минской больницы в Пуховичский РОВД поступила информация, что трехлетний ребенок получил травму глаза. По словам матери, это произошло во время салюта. «На последних залпах салюта от фейерверка дугами полетели огненные хлопья. Возможно, из-за ветра их отнесло в нашу сторону», - вспоминает она.

В итоге искры попали в глаз трехлетнего мальчика. С места происшествия его увезли в 4-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, где прооперировали. Медики установили, что у пострадавшего «термический ожог I степени роговицы, конъюнктивы век левого глаза. Множественные инородные тела роговицы, конъюнктивы левого глаза».

Правоохранители намерены выяснить у организаторов мероприятия, как был организован запуск фейерверка, соблюдались ли меры безопасности. Отец ребенка обратился в Свислочское отделение милиции с заявлением, чтобы виновные лица понесли наказание. В Пуховичском райисполкоме заверили, что запуск салюта осуществлялся без нарушений, с соблюдением необходимых мер безопасности, пишет TUT.by

Мальчик сейчас находится на лечении. После выписки будет назначена экспертиза, которая установит тяжесть последствий для его здоровья.