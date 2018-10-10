Фанаты БАТЭ предлагают поставить в Борисове памятник Капскому

Болельщики БАТЭ создали петицию с предложением установить рядом с «Борисов-Ареной» памятник председателю правления футбольного клуба Анатолию Капскому, который скончался 22 сентября на 53-м году жизни.

В петиции предлагается «установить памятник величайшему футбольному менеджеру и руководителю ФК БАТЭ Анатолию Анатольевичу Капскому в его родном городе Борисове рядом с домашним стадионом борисовского БАТЭ «Борисов-Арена». Она адресована клубу и Белорусской федерации футбола.

Анатолий Капский - один из создателей БАТЭ, который более 20 лет отдал футбольному клубу. С борисовской командой, возрожденной в 1996 году, он прошел путь от низшей лиги до чемпионского титула. БАТЭ 14 раз становился чемпионом страны, выиграл три Кубка и семь Суперкубков Беларуси, пять раз проходил в групповую стадию Лиги чемпионов и четыре раза – Лиги Европы.

Благодаря успешному выступлению в еврокубках борисовчане привозили в Беларусь такие известные клубы, как «Ювентус», «Арсенал», «Реал», ПСЖ и другие.

здесь. Ознакомиться с петицией и подписать ее можно