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10. 10. 2018

В Беларуси ввоз зарядных устройств для электромобилей освободили от НДС

В Беларуси не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС) при ввозе зарядных устройств для электромобилей. Это предусмотрено Положением о порядке выдачи заключения об отсутствии в Республике Беларусь производства устройств для зарядки аккумуляторов, которое утверждено постановлением правительства от 9 октября 2018 года №726.

В частности, документ регламентирует порядок выдачи заключения об отсутствии в Беларуси производства устройств для зарядки аккумуляторов, которые импортируются юрлицами или ИП, для последующего освобождения от НДС. 
 
Выдавать такие заключения уполномочен Минпром. Для этого юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ввозят в Беларуси зарядные устройства, следует написать письменное заявление в ведомство. Решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения будет приниматься в течение 20 рабочих дней.

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