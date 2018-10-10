В Полоцке задержали мужчину, который год «дружил» с 12-летним мальчиком

В Полоцке сотрудники милиции задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в педофилии. В милицию обратились родители 12-летнего мальчика, который год «дружил» со взрослым мужчиной.

3 октября в милицию Полоцка обратились родители подростка, которые сообщили о странной дружбе их сына со взрослым мужчиной, которая длилась уже год. С одной стороны – мальчик и мужчина играли в футбол в одной компании, но с другой – у них слишком большая разница в возрасте для дружбы. Сомнений добавлял также тот факт, что «товарищ» ранее был судим.

Милиционеры провели проверку и выяснили, что 26-летний мужчина в течение года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Его задержали и поместили под стражу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, не «дружил» ли мужчина с другими детьми.