В Минске ищут мужчину, который избил до смерти парня и отвез в больницу

10 октября в ГУВД Мингорисполкома сообщили о розыске 33-летнего мужчины, который в ночь на 30 сентября избил 25-летнего парня и отвез его в больницу. Впоследствии пострадавший скончался. Также столичные милиционеры ищут супругу подозреваемого, которая в тот момент находилась с ним.

Официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина сообщила, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября в магазине по переулку Вузовскому в Минске. 33-летний мужчина и пострадавший выпивали вместе, но в какой-то момент между ними произошла ссора. Старший товарищ сильно избил младшего, нанеся ему множественные удары в область головы и туловища.

После этого подозреваемый с супругой отвезли пострадавшего в больницу и скрылись на автомобиле Mersedes-Benz зеленого цвета (номер 3444 ВТ-2). Молодой человек от полученных повреждений умер.

В милиции просят всех, кто узнал супругов (на фото), позвонить по телефону: 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8 (017) 222-04-42 или 102. Они обещают обратившимся конфиденциальность и вознаграждение.