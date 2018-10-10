Измена и война. За что в Украине судят Поклонскую

Не будет преувеличением сказать, что Наталья Поклонская – один из символов аннексии Крыма. Она работала в органах прокуратуры Украины, а весной 2014 года была назначена "прокурором" оккупированного полуострова.
Поклонская активно участвовала в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов. Теперь ее за это судят на территории Украины. Да и в самой России дела у нее сейчас идут не лучшим образом. Корреспондент.net собрал информацию о делах против “прокурора няш-мяш”.
Обвинения в Украине
Украинская прокуратура подготовила подозрение в военных преступлениях Наталье Поклонской, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Относительно нее сложено и подписано сообщение о подозрении за то, что... она совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", – отметил генпрокурор.
Он подчеркнул, что Поклонской государственную измену, но и военные преступления. Речь идет об участии экс-"прокурора" в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Меджлис тогда признали экстремистской организацией.
Второй эпизод, который инкриминируют Поклонской как военное преступление, заключается в утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще 5 крымских татар. Их судили за "организацию массовых беспорядков" во время проукраинских протестов.
"Еще один эпизод, относительно участия Поклонской в преследовании украинца Олега Сенцова, сейчас окончательно дорабатывается и в ближайшее время будет также предъявлен гражданке Поклонской", – добавил Луценко.
В апреле 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование о госизмене Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников Крыма.
Ответ Поклонской
Заявление Луценко Поклонская назвала глупым и незаконным. “Будучи в местах не столь отдалённых, Генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел "Преступления против мира, безопасности, человечества и международного правопорядка". Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьёй 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняет, а именно "Нарушение законов и обычаев ведения войны". Пусть компетентные сотрудники ГПУ научат Генерального прокурора Украины Луценко уголовному праву”, - написала она в Facebook.
Также Поклонская сообщила, что на прошлой неделе лично ездила в неподконтрольные Украине районы Донбасса.
Ранее она подала в Европейский суд по правам человека жалобу о "нарушении права на справедливый суд в Украине".
По словам ее защитника Максима Могильницького, адвокатское объединение "Могильницкий и партнеры", которое представляет интересы Поклонской, получило письмо из Страсбурга, в котором сообщается о регистрации жалобы в Европейском суде.
"В частности, мы проинформировали ЕСПЧ о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании ГПУ признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту", - сообщил он.
"Не забыли указать и на явные признаки наличия в этом деле политических мотивов, а также на прямые нарушения столичным Печерским судом Конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении госпожи Поклонской", – добавил адвокат.
Также адвокат Поклонской и так называемого "главы правительства Крыма" Сергея Аксенова заявлял, что его подзащитные не явятся на суд на материковой части Украины из-за "политического характера дела".
Жизнь после Крыма
В 2016 году Поклонскую избрали в Госдуму РФ от провластной партии "Единая Россия". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в аннексированном Крыму.
19 июля 2018 года Поклонская единственная из всех единороссов проголосовала против проведения в России пенсионной реформы, в рамках которой предполагается увеличение пенсионного возраста.
Глава фракции “Единой России” в Думе Сергей Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Она ответила отказом.
Депутатскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляла Поклонская упразднили.
Источник: korrespondent.net
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