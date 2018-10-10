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10. 10. 2018

В Беларуси разработают механизм защиты потребителей туруслуг

В Беларуси по инициативе Министерства спорта и туризма разрабатывается механизм защиты потребителей туристических услуг. Об этом 10 октября сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

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Михаил Портной отметил, что примеры краха турфирм продемонстрировали незащищенность туриста, поэтому возникла необходимость выработать механизм защиты потребителей туристических услуг. По его словам, процесс уже начат.
 
«Каким именно будет механизм защиты, предстоит решать совместно с депутатами, туристической общественностью уже в течение следующего года», - заявил замминистра и добавил, что при разработке законодательной базы будет учтен опыт других стран.
 

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