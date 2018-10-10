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10. 10. 2018

Белорусский гребец Иван Брынза выиграл серебро на Юношеской Олимпиаде

Иван Брынза Источник фото: НОК Беларуси

17-летний уроженец Шклова Иван Брынза выиграл серебряную награду в четвертый соревновательный день на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Он отличился в гребле академической в заезде лодок-одиночек, сообщили 10 октября в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

В финале Иван Брынза преодолел дистанцию за 1 минуту 32,84 секунды и занял второе место. Золотая медаль досталась украинскому гребцу Ивану Тищенко, а бронзу взял австралиец Кормак Кеннеди-Левертт.
 
«Я мог бы стать первым, но не хватило самой малости. Не хватило метров дистанции. Не ждал, что соперники сдадутся раньше времени, все были хорошо готовы, мотивированы и достойны победы», - рассказал Иван Брынза после соревнования.
 
Теперь на счету сборной Беларуси две медали: серебро гребца Ивана Брынзы и золото дзюдоиста Артема Колосова.

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