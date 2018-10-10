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10. 10. 2018

В Гомеле 4-летнего мальчика накормили грибным супом: он попал в больницу

В Гомеле четырехлетний мальчик попал в больницу после того, как поел грибного супа. Всего за последние несколько дней в Гомельской области три человека были госпитализированы с подозрением на отравление грибами, о чем сообщили сегодня в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала года на территории Гомельской области произошло 14 случаев отравления грибами. С диагнозом "отравление грибами" в больницу госпитализировали 17 человек, в том числе 4-летнего мальчика и 14-летнего подростка.
 
Заведующая отделением гигиены питания областного ЦГЭиОЗ Светлана Колеснева рассказала, что четырехлетнего мальчика из Гомеля накормили супом из замороженных в прошлом году белых грибов. Врач-гигиенист отметила, что детская пищеварительная система несовершенна, и детей дошкольного возраста не рекомендуется кормить лесными грибами. Что касается подростка, он вместе с сыроежками, польскими грибами и опятами съел поддубники (свинушки).
 
Светлана Колеснева отметила, что самыми частыми причинами отравления грибами в взрослых является употребление неизвестных грибов, нарушение правил их хранения и приготовления, а также несвоевременное обращение за медпомощью, пишет БелТА. В этом году в регионе дважды регистрировали случаи массового отравления, когда в больницы попадали всей семьей. В одном случае семья насобирала зонтиков и неизвестных грибов, а затем приготовила блюдо и съела.

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