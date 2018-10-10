В сентябре инфляция в Беларуси ускорилась. Огурцы подорожали на 57%

В сентябре темп роста инфляции в Беларуси ускорился. За прошлый месяц товары и услуги подорожали в среднем на 0,8%, сообщили сегодня в Национальном статистическом комитете. Телеграф выяснил, стоимость каких товарных позиций выросла больше всего. Например, огурцы в сентябре подорожали на 57%.

Увеличение цен на товары и услуги в сентябре – самое большое за последние шесть месяцев. В мае и июле Белстат зафиксировал дефляцию, а в апреле, июне и августе цены повышались не более чем на 0,4%.

По данным статкомитета, в сентябре продукты подорожали на 0,4%, непродовольственные товары – на 1%, услуги – на 1,3%. С начала года стоимость продуктов увеличилась на 2,1%, непродовольственной группы товаров – на 3,5%, услуг – на 7,2%.

Больше всего в сентябре подорожали огурцы - почти на 57%. Цены на свежие помидоры выросли на 39%, услуги высшего образования и среднего специального образования – на 14 и 13% соответственно. Также заметно подорожали бананы (12%), вывоз мусора (около 9%), летние кожаные туфли (8%), свинина и горячее водоснабжение (6%).

В прошлом месяце мясо и мясопродукты подорожали в среднем на 2%, рыба и рыбопродукты едва заметно подешевели (на 0,05%). Цены на яйца куриные поднялись на 3,6%, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия – на 1%, крупу и бобовые – на 0,9%, кондитерские изделия и макароны – на 0,6%, кофе – на 0,4%, молочную продукцию - на 0,2%. Сахар-песок подешевел на 0,04%.

Овощи подорожали всего на 4%. Такая цифра объясняется тем, что рост цен на огурцы и помидоры был компенсирован снижением стоимости моркови (27%), картофеля (16%), свеклы (14%) и других овощей. Фрукты в сентябре подешевели на 4%.

Бензин и прочие виды автомобильного топлива выросли в цене на 3,6%.